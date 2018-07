Als Jonas Sommerfeld bei Unter uns hat Ole Tillmanns (37) TV-Karriere 1999 begonnen. Vier Jahre lang verkörperte der Schauspieler den angehenden Journalisten in der RTL-Soap. Im September 2000 übernahm der gebürtige Kölner die Moderation der deutschen Ausgabe der Musikshow "Top of the Pops". Aber was macht der Moderator heute? Im Rahmen der Berlin Fashion Week plauderte der heute 37-Jährige aus dem beruflichen sowie privaten Nähkästchen.

Ole stand in seiner Karriere als Moderator schon auf zahlreichen Bühnen – und das nicht nur in Deutschland. So moderierte der Familienvater beispielsweise die Top of the Pops-Awards in Manchester (2001) oder den World Music-Award in Monaco (2003). Heute ist der Ex-Soapie zwar immer noch auf den Brettern, die die Welt bedeuten, unterwegs, allerdings in einer anderen Form: "Ich stehe nach wie vor noch auf der Bühne, allerdings im Digital- und Business-Kontext, also nicht mehr so sehr Musik oder Boulevard", erzählte der TV-Star im Interview mit Bunte.de. Ole hat sich 2008 zum Coach ausbilden lassen und arbeitet inzwischen als Berater für hauptsächlich Start-ups in Berlin.

Trotz großem Spaß am neuen Job, schließt Ole ein TV-Comeback nicht aus: "Ich würde auch wieder zurück zum Fernsehen gehen, aber es müsste inhaltlich sinnvoll sein, aber dann hätte ich Lust das zu machen, klar!" Doch nicht nur beruflich, auch privat läuft es für den Präsentationscoach rund. In Ehefrau Anita hat Ole sein großes Liebesglück gefunden. Seit mehr als zehn Jahren sind die beiden verheiratet und seit Februar 2008 stolze Eltern von Zwillingsmädchen.

ActionPress/ GALUSCHKA,HORST Ole Tillmann 2000 bei "Top of the Pops" in Köln

Instagram / oletillmann Ole Tilmann, deutscher Schauspieler und Moderator

AEDT/WENN.com Ole und Anita Tillmann 2018 bei der HUGO-Fashionshow in Berlin

