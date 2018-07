Hollywoodstar Dwayne "The Rock" Johnson (46) liegt die Damenwelt ja eigentlich zu Füßen. In Filmen wie Baywatch oder "Jumanji" begeistert er immer wieder mit seinem durchtrainierten Body. Nur eine junge Dame muss Dwayne erst noch mühevoll von sich überzeugen: seine drei Monate alte Tochter Tiana Gia. In einem süßen Instagram-Clip bettelt der Schauspieler bei seiner Kleinen förmlich um Komplimente – nur leider mit mäßigem Erfolg.

