Ist ein Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (32) schuld daran, dass Johnny Depp (55) aktuell so einen ungesunden Eindruck macht? In den letzten Wochen tauchten immer wieder Fotos des Fluch der Karibik-Stars auf, auf denen er abgemagert und total erschöpft aussieht. Nachdem immer wieder Schlagzeilen behauptet hatten, Johnny leide unter einer schweren Krankheit, räumte der Schauspieler nun selbst mit den Gerüchten auf: Er sei kerngesund – hadere aber immer noch mit einer damaligen Beschuldigung durch seine Ex.

Johnnys Ehe mit Amber endete mit einem Rosenkrieg, in deren Verlauf er sich 2016 wegen angeblicher Handgreiflichkeiten ihr gegenüber vor Gericht verantworten musste. Nun behaupteten Freunde des Hollywoodstars gegenüber Radar Online, dass diese Anschuldigungen dem 55-Jährigen auch körperlich sehr zugesetzt hätten. Der Schauspieler kämpfe immer noch extrem damit, die üblen Schläger-Vorwürfe seiner einstigen Frau zu verkraften. Doch gegen diese wehrte sich Johnny jetzt im Kreise seiner engsten Bekannten, wie diese dem Magazin berichteten: "Ich bin nicht krank! Ich kämpfe auch nicht gegen etwas an, außer dass ich beweisen will, dass die Verleumdungen falsch sind", soll er seinen Freunden gesagt haben.

Die beiden Streitparteien Heard und Depp sollen auf der Comic-Con in San Diego am vergangenen Wochenende aufeinandergetroffen, sich aber gehörig aus dem Weg gegangen sein. Während Johnny den zweiten Teil der "Fantastische Tierwesen"-Reihe promotete, war Amber für die im Dezember startende DC-Verfilmung "Aquaman" mit Kollege Jason Momoa (38) am Start.

Splash News Johnny Depp im Juni 2018

Kevin Winter/Getty Images Johnny Depp auf der Comic-Con in San Diego 2018

Kevin Winter/Getty Images Jason Momoa und Amber Heard auf der Comic-Con in San Diego

