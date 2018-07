Seit etwas mehr als zwei Monaten sind Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24) inzwischen zusammen. Im Juni haben sich die Sängerin und der Comedian bereits verlobt. Kurz zuvor war der Saturday Night Live-Star noch mit Schauspielerin Cazzie David liiert. Die hat mit ihrer Nachfolgerin sogar etwas gemeinsam: Beide bekamen von ihrem (Ex-)Freund ein Feuerwehr-Abzeichen von Petes verstorbenem Vater geschenkt.

Auf Instagram hatte ein Follower den Komiker kritisiert, weil er beiden Frauen das gleiche Geschenk gemacht habe. Darauf antwortete der 24-Jährige, dass er viele Abzeichen des New York City Fire Departments habe machen lassen. Auch seine Schwester und sein Großvater hätten ein Erinnerungsstück von dem Mann, der am 11. September 2011 beim Terror-Einsatz im World Trade Center ums Leben kam. "Das Abzeichen, das Ari hat, ist das, mit dem mein Vater gestorben ist, das er seine gesamte Karriere über getragen hat und das ich 17 Jahre lang getragen habe", erklärte Pete. Seine Ex habe ebenfalls eine Kopie bekommen, während die "No Tears Left To Cry"-Interpretin nun die Original-Kette besitze.

Damit verteidigte das TV-Gesicht seine Verlobte bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage. Zuvor hatten seine Follower die Musikerin unter seinem Post der Feuerwehr-Kette beleidigt. "Bitte lerne netter zu sein und von Menschen nicht das Schlimmste zu denken. Das ist eine schreckliche Art zu leben", schloss Pete seinen Kommentar ab.

Jamie McCarthy/Getty Images Cazzie David und Pete Davidson bei einem Event in New York

Instagram / petedavidson Ariana Grande trägt die Kette von Pete Davidsons verstorbem Vater

Splash News Pete Davidson und Ariana Grande

