Seit etwa fünf Jahren ist Anna Maria Damm (22) in einer überglücklichen Beziehung mit ihrem Freund Julian Gutjahr (22). Vor etwa einem Monat kam nun noch Töchterchen Eliana Sofia auf die Welt und machte das Glück des verliebten Paares komplett. Im Netz teilt die hübsche Brünette immer wieder Ausschnitte aus ihrem Leben als Freundin und Mutter. Nun feierte sie gemeinsam mit ihrem Schatz seinen allerersten Geburtstag als Daddy.

"Happy Birthday an diesen gutaussehenden Mann", betitelte die 22-Jährige ihre neuesten Schnappschüsse auf Instagram. Auf einem Foto kuschelt sie sich zufrieden an ihren Schatz und lächelt glücklich in die Kamera, auf Bild Nummer zwei guckt sie ihn unglaublich verliebt an. Zudem rief sie ihre Abonnenten dazu auf, Julian ein paar liebe Geburtstagsgrüße dazulassen. In ihrer Instagram-Story sagt sie: "Juli hat heute Geburtstag und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ihm gratuliert an seinem großen Tag. [...] Er würde sich bestimmt sehr freuen!"

Dieser Bitte gehen Anna Marias Fans natürlich fleißig nach. In nur einer Stunde sammelten sich bereits fast 400 Kommentare (Stand: 22. Juli 2018, 19:40 Uhr) unter dem Foto der gebürtigen Baden-Württembergerin an. So schrieb ein Follower: "Happy Birthday und alles Gute, Julian! Ich wünsche dir und deiner kleinen Familie alles Gute. Bleib so ein toller Mensch, wie du bist!"

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit Baby Eliana

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm

Anzeige

Instagram / juliangutjahr Julian Gutjahr und seine Tochter Eliana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de