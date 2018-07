Die Tanzprofis Kathrin Menzinger (29) und Vadim Garbuzov (31) mischen seit vielen Jahren bei den Besten der Besten mit. Als Paar gewannen sie bereits fünf Mal die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft im Showtanz. In diesem Jahr verpassten sie den Sieg nur knapp und landeten auf dem zweiten Platz. Umso glücklicher sind die beiden Let's Dance-Tänzer nun wohl über ihren jüngsten Erfolg: Bei der Can-Am DanceSport Gala in Kanada holte sich das Paar Gold – und das gleich zwei Mal!

Auf Instagram postete Kathrin am Sonntag ein Foto, auf dem sie zusammen mit ihrem Tanzpartner Vadim stolz in die Kamera strahlt: Beide tragen Medaillen um den Hals, sie hält einen Strauß Blumen, er winkt mit dem Pokal in der Hand. Dazu verkündete die Blondine ihren Followern: "Wir haben es wieder getan. Showdance Standard und Latein an einem Wochenende gewonnen – so cool." Na das macht die "Niederlage" bei den Weltmeisterschaften vor rund drei Momente hoffentlich vergessen.

Promiflash traf die 29-Jährige kurz nach der WM im April beim 115. Jubiläum des Tanzstudios Schlegl und erfuhr: Der zweite Platz machte ihr zunächst erst mal zu schaffen. "Ich war einfach im ersten Moment total enttäuscht und hatte das Gefühl, dass ich versagt habe", gab Kathrin in diesem Interview zu.

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov, Tanzprofis

Anzeige

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov bei einem Wettkampf in Toronto

Anzeige

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger, Profitänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de