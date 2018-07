Die Geheimnisse dieser Familie sind wohl noch längst nicht alle aufgedeckt! Treue Verfolger der US-Realityshow Keeping up with the Kardashians können Kim Kardashian (37), Kylie Jenner (20) und Co. bei ihrem alltäglichen Wahnsinn zuschauen. Einige banale Details kamen in der Sendung aber nie wirklich zur Sprache. Erst vor Kurzem lüftete Kylie das Geheimnis ihrer Beinnarbe. Jetzt bringt die Lip Kit-Designerin einen Fun Fact über ihre Eltern ans Licht!

Wie lauten die bürgerlichen Vornamen von Kris (62) und Caitlyn Jenner (68)? Wer jetzt und Kris und Bruce denkt, liegt zwar daneben – ist aber nicht der Einzige. Im GQ-Interview wusste selbst Kylies Schatz Travis Scott (26) nicht die richtige Antwort auf diese Frage. "Erinnerst du dich nicht mehr an den Tag, an dem ich meinte: 'Ist es nicht lustig, dass das die Geburtsnamen meiner Eltern sind und niemand das weiß?'", versuchte die Neu-Mama ihrem Baby-Daddy zwar auf die Sprünge helfen, aber ohne Erfolg.

Die Auflösung lautet Kristen und William. Während Kris' offensichtlich abgekürzter Name einleuchtet, dürfte der Name William wohl viele überraschen. So hieß Caitlyn vor ihrer Geschlechtsumwandlung. Bruce war eigentlich ihr zweiter Vorname.

GQ Travis Scott und Kylie Jenner auf dem Cover der August-Ausgabe des GQ-Magazins

Anzeige

Theo Wargo/ Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei der Met Gala 2018

Anzeige

Gary Kaplan Video LLC / Splash News Kris und Bruce Jenner, 1993

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de