Der tägliche Beauty-Marathon von Kylie Jenner (20)! Die jüngste Schwester des Kardashian-Jenner-Klans gehört nicht nur zu den gefeiertsten Reality-Stars der Welt, in den vergangenen Jahren hat sich die Mama der kleinen Stormi Webster auch noch zu einer echten Social-Media-Queen gemausert. Der Hingucker auf Kylies zahllosen Instagram-Posts? Ihr perfektes Make-up. Ihr Freund und Vater ihres Kindes Travis Scott (26) verrät während einer Fragerunde jetzt: Für ihre Looks braucht Kylie mehrere Stunden im Badezimmer!

Um zu zeigen, wie gut sie sich wirklich kennen, startete das Paar für das Männermagazin GQ ein Quiz auf dessen YouTube-Kanal. Auf die Frage, wie lange Kylie für ihr Make-up braucht, antwortete er wie aus der Pistole geschossen und gleichzeitig ein wenig genervt: "Eine Stunde. Zwei Stunden. Das ist ein Fakt. Es ist so: Entweder, du sagst ihr viele Stunden vorher, dass man ausgehen will, ansonsten geht sie nicht." Und was sagte Kylie dazu? Sie schien diese Antwort kaum fassen zu können – entgegnete der Aussage mit skeptischen Blicken.

So oder so – eines muss man der Make-up-Fanatikerin lassen: Sie hat ein Händchen, wenn es um Pflege und Styling geht. Nicht nur im privaten Bereich kann sie die Utensilien gut einsetzen, das Wirtschaftsmagazin Forbes hat ihr Vermögen erst vor Kurzem auf rund 900 Millionen US-Dollar geschätzt – einen großen Teil davon hat sie wohl ihrer eigenen Make-up-Linie zu verdanken.

Neilson Barnard / Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner

Forbes Kylie Jenner auf dem Cover des Forbes-Magazins

