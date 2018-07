Süße Nachwuchsnews von Komiker Russell Brand (43)! Der lustige Brite ist doch tatsächlich still und heimlich das zweite Mal Vater einer Tochter geworden – ohne, dass die Öffentlichkeit überhaupt von einer anstehenden Geburt wusste. Für den Ex-Mann von Katy Perry (33) ist das kleine Wunder bereits das zweite Baby mit seiner aktuellen Ehefrau Laura Gallacher. Und die beiden könnten gerade nicht glücklicher sein, wie eine Quelle gegenüber britischen Medien bestätigte.

Der kleine Neuankömmling soll bereits seit einigen Wochen auf der Welt sein, wie The Sun berichtet. Doch obwohl Russell sonst so viel mit seinen Fans auf Social Media teile, habe sich das Paar bewusst dagegen entschieden, ihre Babynews sofort zu verkünden. "Natürlich sind sie total aus dem Häuschen, und Russell wird mit Sicherheit bei einem seiner nächsten Stand-up-Auftritte von ihr schwärmen, aber sie wollten keine große Ankündigung machen", verriet ein Insider dem britischen Blatt.

Das kleine Mädchen, dessen Namen noch nicht bekannt gegeben wurde, ist ab jetzt in bester Gesellschaft, denn Russell und Laura haben bereits ein Töchterchen: Mabel ist gerade mal ein Jahr alt und wird mit Sicherheit eine Menge Spaß mit ihrem neuen Geschwisterchen haben. Ob die beiden aber nun mit Puppen oder Autos spielen, ist Russell gleich. Er hatte bereits in einem Interview verraten, seine Kinder geschlechtsneutral erziehen zu wollen: "Ich will ihnen eigentlich gar kein Geschlecht auferlegen. Lass das Kind verdammt noch mal sein, was es sein will!"

Jason Merrit / Getty Images Schauspieler Russell Brand und Sängerin Katy Perry

Anzeige

WENN.com Russell Brand und Laura Gallacher in LA 2018

Anzeige

Jeff Spicer/Getty Images Russell Brand in London 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de