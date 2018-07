Nach diesem Frauenarzttermin ist Paola Maria (24) ja komplett aus dem Häuschen! Im Juni bestätigten die Videoproduzentin und ihr Ehemann Sascha Koslowski, dass ihr erstes gemeinsames Baby unterwegs ist. In ihrer Instagram-Story lässt die Bald-Mama ihre Follower jetzt an den Neuigkeiten über ihren Spross teilhaben: "Das Baby war so aktiv, es hat sich die ganze Zeit bewegt. Es war wirklich so am Strampeln, am Hüpfen, das sah so süß aus."

P.Hoffmann/WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de