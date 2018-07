Hat die zweite deutsche Ausgabe von Bachelor in Paradise schon den ersten Single gefunden? In diesem Jahr haben 24 ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten aus Die Bachelorette und Der Bachelor der Liebessuche im TV eine zweite Chance gegeben. Das Flirtformat kam bei den Zuschauern so gut an, dass RTL auch 2019 einsame Kuppelshow-Herzen ins Paradies schickt. Ein potenzieller Traummann für die Ladys könnte mit Patrick Cuninka (28) nun sogar schon gefunden sein.

Vor drei Jahren gewann Patrick nicht nur die "Die Bachelorette"-Staffel, sondern auch das Herz von Rosenkavalierin Alisa Persch (30). Nach einem halben Jahr Fernbeziehung ist die Liebe der zwei allerdings zerbrochen. Danach ist der Personal Trainer bis zur Trennung vor rund einem Jahr an Ex-Bachelor-Babe Denise Kappès (damals noch Temlitz) vergeben. Aktuell geht der Tattoo-Hottie solo durchs Leben. Also die perfekte Voraussetzung für einen zweiten Liebesanlauf im TV – oder? Bei einer Instagram-Fragerunde bittet ein Follower den Münchener, 2019 als Kandidat des Flirtformats ins Rennen zu gehen. Statt eine Antwort zu geben, reagiert der 28-Jährige mit einer Gegenfrage: "Mmm, wollt ihr mich da wirklich sehen?" Ja! Das finden zumindest 66 Prozent seiner Umfrage-Teilnehmer auf der Foto- und Videoplattform.

Die Chancen, dass Patrick bei "Bachelor in Paradise" die große Liebe findet, stehen gar nicht mal so schlecht. Die 2018er-Staffel hat mit Philipp Stehler (30) und Pamela Gil Marta (28) sowie Evelyn Burdecki (29) und Domenico De Cicco (35) gleich zwei neue TV-Traumpaare hervorgebracht. Macht der Sportler im Übrigen tatsächlich mit, würde er für eine Premiere sorgen, denn bisher hat noch kein Sieger einer deutschen Kuppelshow an dem Format teilgenommen.

