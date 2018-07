Das Sommerhaus der Stars ist wohl nicht für jeden Promi etwas. Am Montag geht die neue Staffel des Formats bereits in die dritte Woche und dann heißt es wieder: Tränen, Zoff und Bettgeflüster. Für so manchen Star scheinen diese Aussichten nicht ganz so verlockend. Sängerin Annemarie Eilfeld (28) ließ beispielsweise gegenüber Promiflash verlauten: "Da waren wir auch angefragt. Nee, also für uns kam das nicht infrage." Sie und Freund Tim seien ohnehin keine großen Reality-Fans und hätten vermutlich auch aus diesem Grund wenig Lust darauf.

