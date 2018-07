Seit mehreren Monaten sind Gavin Rossdale (52) und Sophia Thomalla (28) nun schon ein Paar. Und obwohl sowohl der Musiker als auch die deutsche Schauspielerin ihre Beziehung weitestgehend von der Öffentlichkeit abschirmen, ist wohl allen Fans klar: Die beiden meinen es ernst miteinander. Momentan führen sie noch eine Fernbeziehung. Trotzdem scheint bei dem Paar in den kommenden Wochen ganz viel Zweisamkeit auf der Tagesordnung zu stehen: Die 28-Jährige begleitet ihren Rocker-Freund offenbar auf seiner Tournee.

Mit seiner Band Bush reist Gavin bereits seit wenigen Tagen durch die USA, macht unter anderem Halt in Toronto, Boston und Atlanta. Mit von der Partie ist anscheinend auch seine Liebste Sophia. In seiner Instagram-Story postete der Sänger am Mittwoch ein Bild, auf dem Sophia eine Freundin im Arm hält und breit in die Kamera grinst. Den Schnappschuss kommentiert der 52-Jährige mit den Worten: "Bester Tour-Trouble!" Ob die ehemalige Dance Dance Dance-Jurorin wirklich die gesamte die Tournee über dabei sein wird, ist allerdings nicht klar.

Einen Umzug in Gavins Heimat kann sich die Beauty zum jetzigen Zeitpunkt aber wahrscheinlich noch nicht vorstellen. In der Vergangenheit reiste Sophia zwar des Öfteren zu ihrem Liebsten in die USA, um sich ein paar schöne Tage mit ihm zu machen. Allerdings betonte sie erst vor wenigen Monaten in einem Interview, dass sie Berlin vorerst nicht den Rücken kehren wolle.

Instagram / gavinrossdale Sophia Thomalla, Juli 2018

Anzeige

Splash News Gavin Rossdale und Sophia Thomalla

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de