Auf Instagram präsentierte Johannes Haller (30) seine Freundin jetzt, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat! Eigentlich zeigt sich Yeliz Koc (24) im TV und auf ihren Social-Media-Kanälen eher von einer ernsthafteren Seite. Mit einer Parodie des Horror-Klassikers "The Ring" gab die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin jetzt aber eine besondere Wandlungsfähigkeit preis. Im typischen Samara-Look trieb die Hannoveranerin in einem Parkhaus ihr Unwesen – und verschreckte damit sogar Herzblatt Johannes.

Instagram/_yelizkoc_, Instagram/johannes_haller Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de