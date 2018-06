Mit ihnen als Paar hätte wohl niemand gerechnet. Bei Bachelor in Paradise trafen Johannes Haller und Yeliz Koc (24) auf der thailändischen Urlaubsinsel Ko Samui als Singles aufeinander. Doch vor der Kamera funkte es bei ihnen nicht – dafür umso heftiger nach der Kuppelshow. Ihre Beziehung machten die beiden Reality-TV-Stars vor gut einer Woche öffentlich. Jetzt macht die Visagistin ihrem Schatz ein süßes Liebesgeständnis.

Auf Instagram postete die Hannoveranerin nun ein kuscheliges Selfie von sich mit ihrem Liebsten. Auf dem Foto aus dem Bett schmiegt sich der Blondschopf ganz innig an die schweigsame Schönheit, die verliebt in die Kamera lächelt. Doch Yeliz' Post hat einen sehr sentimentalen Hintergrund, sie lebt in Hannover und er hat beruflich in St. Tropez zu tun. "Wer kennt dieses Gefühl, wenn man die letzten Wochen mit seinem Partner verbracht hat und jetzt alleine ist und schon die Stunden zählt, bis man sich endlich wiedersieht", schrieb die Ex-Der Bachelor-Kandidatin in der Bildunterschrift. Gerade solche Aussagen könnten untermauern, dass ihre Beziehung nicht nur ein PR-Gag ist.

Schließlich bekommt das Paar seit seinem Outing einiges an Gegenwind: Jan Leyk (33) wetterte im Netz darüber, dass die Liebe der beiden nur ein großer Fake sei. Den Diss des DJ-Rüpels konterte Johannes hingegen ganz entspannt mit viel Witz.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc, Reality-TV-Stars

Anzeige

Promiflash Yeliz Koc und Johannes Haller

Anzeige

Instagram / jan_leyk_official Jan Leyk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de