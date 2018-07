Noch ein Brief an Queen Elizabeth II. (92)! Herzogin Meghan (36) musste wegen ihrer Familie schon so manche Peinlichkeit über sich ergehen lassen. Zuletzt sorgte vor allem ihr Halbbruder Thomas Markle Jr. für eine Menge Aufsehen. Er hat gleich zwei Schreiben an die britische Königin höchstpersönlich geschickt und verschiedene Dinge von der Monarchin verlangt. Nun legt er mit einem dritten Schriftstück nach, denn er will, dass Prinz Harry (33) und Meghan König und Königin werden!

In dem handschriftlichen Brief, der Radar Online vorliegt, fordert Thomas, dass Harry und Meghan den Platz von Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) in der Thronfolge annehmen – und damit irgendwann regieren sollen. "Mit Meghans Entschlossenheit und Harrys charismatischer Persönlichkeit, charismatischer als die von William, würden Harry und Meghan eines Tages ein großartiges Königspaar abgeben und die königliche Familie stolz machen", heißt es in dem ungewöhnlichen Dokument. Wenn es nach Thomas geht, sollten also seine Halbschwester und sein Schwager nach Prinz Charles (69) auf dem Thron sitzen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Thomas dreiste Forderungen an die 92-Jährige stellt. In einem seiner vorigen Briefe bestand er zum Beispiel auf einen Adelstitel für seinen Vater Thomas Markle Sr. (74).

Chris Jackson/ Getty Images Queen Elizabeth II. beim traditionellen Pferderennen in Ascot

Splash News Thomas Markle Jr., Halbbruder von Meghan Markle

Dutch Press Photo/WENN.com Meghan, Herzogin von Sussex

