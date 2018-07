Erst vor einigen Wochen brachte Annemarie Carpendale (40) ihr erstes Kind zur Welt. Ihr Mann Wayne (41) und sie sind jetzt stolze Eltern eines Sohnes. Immer wieder postet die Moderatorin niedliche Schnappschüsse von ihrem "miniC", wie sie den Knirps liebevoll auf ihrem Social-Media-Kanal nennt. Doch jetzt zeigte die Fernsehschönheit, was sie als Neu-Mami zu bieten hat – Annemarie überraschte ihre Fans mit einer besonders knackigen Aussicht!

Derzeit lässt die 40-Jährige ihre Seele auf der Sonneninsel Ibiza baumeln und teilte einige Urlaubsschnappschüsse mit ihren Followern via Instagram. Auf einem ihrer neusten Bilder verzückte Annie ihre Fans mit einem besonders heißen Anblick ihrer Kehrseite. "Ibiza Sonntage", betitelte die frischgebackene Mama ihren Post. Mit den Hashtags #HalloSommer und #Lieblingsort unterstrich das TV-Gesicht ihr Urlaubsfeeling.

Die Fans der "Taff"-Moderatorin feierten die brünette Beauty für dieses ansehnliche Pic ihres Knackpos. "Eine Frau mit so einem Hintern darf sich so zeigen, egal ob Mutter oder nicht" oder "Was für ein toller Hintern und generell eine Bombenfigur. Ich find's toll, dass sie so zu ihrem Körper steht und es auch zeigt", lauteten nur zwei Kommentare von begeisterten Usern. Wie finde ihr Annemaries Foto? Stimmt ab!

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, TV-Moderatorin

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale

