Mia Rose Harrison erreichte schon wieder einen neuen Meilenstein in ihrer Entwicklung. Mama Sarah (27) gab ihren Followern bereits in der Vergangenheit regelmäßige Updates zu den Fortschritten ihrer acht Monate alten Tochter. So konnten sich die Fans der Harrisons unter anderem über Mias erste Sitz- und Stehversuche freuen. Jetzt folgte das nächste Highlight, das Sarah in ihrer Instagram-Story festhielt: Ihre kleine Maus probierte sich an ersten Schrittchen!

