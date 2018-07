Dass Til Schweiger (54) kein reiner Mädels-Papa ist, kann man schnell mal vergessen. Schließlich sucht sein einziger Sohn Valentin Schweiger noch am wenigsten das Rampenlicht, in das er doch so einfach treten könnte. Dabei feierte der 22-Jährige schon als Zweijähriger sein Filmdebüt in Papas Streifen "Knockin' on Heavens Door". Anders als seine Schwestern zog es den Schweiger'schen Stammhalter allerdings nicht weiter vor, sondern hinter die Kameras. Das beweist nun auch ein seltenes Papa-Sohn Pic – gepostet von Til.

"Vater und Sohn bei der Arbeit", schreibt Til zu einem aktuellen Schnappschuss auf seinem Instagram-Profil. Das Schwarz-Weiß-Pic zeigt die zwei Schweiger-Männer in beinahe identischer Pose. Til schaut durch eine Kamera mit zugekniffenem Auge und Capy auf dem Kopf. Direkt hinter ihm spielt sich die gleiche Szene ab. Auch Sohnemann Valentin lugt mit einem Auge und bedecktem Kopf in das Aufnahmegerät. Der Hashtag #FamilieZuerst zeigt, wie glücklich das Familienoberhaupt über die gemeinsame Arbeit mit seinem Sohn sein muss.

Valentin scheint an seinem Traum festzuhalten. Schon im Januar 2016 berichtete Gala von seinem Wunsch, Kameramann zu werden. Er absolvierte bereits ein Praktikum während Tils Tatort-Kinodreh und bei dessen Produktionsfirma barefoot films.

Getty Images Familie Schweiger bei den new faces awards 2011

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images for Turner Broadcasting System Deutschland Valentin Schweiger und Mutter Dana Schweiger

Anzeige

Kurt Vinion/Getty Images Valentin Schweiger, Til Schweiger, Angelina Jolie und Jan De Bont im Jahr 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de