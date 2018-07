Bald ist es so weit bei Denise Kappès (28)! Bereits im Oktober soll ihr kleiner Junge das Licht der Welt erblicken. Deswegen machte die werdende Mami sich jetzt an die Einrichtung des Kinderzimmers. Zunächst tat sie sich noch schwer damit: "Ich muss ehrlich sagen, dass ich am Anfang enttäuscht war, wo die ganzen Möbel da waren und alles aufgebaut war", verriet die ehemalige Bachelor-Kandidatin in ihrer Instagram-Story. Mittlerweile sei sie aber zufrieden. Der Nestbau sei fast abgeschlossen, es fehle nur noch der Feinschliff!

Instagram / denise_temlitz_official Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de