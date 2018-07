Sie werden von ihren Fans verehrt: Das zeigen auch ihre Live-Konzerte, denn seit Juni haben Beyoncé (36) und Jay-Z (48) mit ihrer "On The Run II"-Tour etliche Stadien in Europa gefüllt. Als nächstes kehrt das Paar zurück in die USA, wo es mit dem zweiten Teil seiner Konzertreihe durchstarten wird. Vor dem Trip über den großen Teich machten die Musiker aber noch Halt in Italien und sorgten in einem Restaurant für Aufsehen!

Wie TMZ berichtete, verbrachten die beiden am Montag ein romantisches Dinner-Date auf der Insel Capri. In einem Video, das dem Online-Magazin vorliegt, ist zu sehen, wie das Pärchen mit einem Beifallssturm aus dem Lokal Aurora verabschiedet wurde. Vor allem der Rapper ging mit einem Fan auf Tuchfühlung und gab ihm sogar ein Küsschen auf die Wange.

Noch vor wenigen Tagen rockten Queen Bey und Jay die Arena von Nizza und beendeten in der französischen Stadt ihre Europatournee. Nach 18 Shows zieht das Couple am 25. Juli nach Cleveland im US-Bundesstaat Ohio weiter. Ihre kleinen Pausen zwischen den Konzerten nutzten die Eheleute immer mal wieder für einen Kurzurlaub in europäischen Städten und Inselorten.

Splash News Beyoncé und Jay-Z bei der "On the Run II"-Tour 2018

Instagram / beyonce Beyoncé und ihr Ehemann Jay-Z

Splash News Beyoncé und Jay-Z am Comer See, Italien

