Am Donnerstag teilte Sila Sahin (32) ihr Glück mit der ganzen Welt: Sie und ihr Schatz Samuel Radlinger (25) sind zum ersten Mal Eltern geworden! Die frischgebackene Mama genießt seitdem jede Sekunde mit ihrem Söhnchen. Jetzt richtete sich die Ex-GZSZ-Darstellerin in ihrer Instagram-Story an ihre Follower. "Ich wollte mich bei euch bedanken für die tollen Nachrichten und lieben, lieben Glückwünsche. Uns geht’s gut und wir genießen jetzt die Dreisamkeit", erzählte die Schauspielerin, während sie mit ihrem kleinen Mann kuschelte und dabei sein Händchen zeigte.

Instagram / diesilasahin Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de