Die Strapazen der vergangenen zwölf Monate sind ihr absolut nicht mehr anzusehen! Am Sonntag feierte Selena Gomez ihren 26. Geburtstag auf einer Yacht – und strahlte in einem zauberhaften Blütenkleid mit der Sonne um die Wette. Dabei liegt hinter der Sängerin ihr bisher härtestes Lebensjahr: Nicht nur die Trennungen von The Weeknd (28) und Justin Bieber (24) musste sie verarbeiten, bei einer Nierentransplantation im vergangenen Sommer hing auch noch ihr Leben am seidenen Faden. Das alles scheint nun aber weit hinter ihr zu liegen!

selenagomez / Instagram



