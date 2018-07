Sie hat das Geschlecht bekannt gegeben! Ex-One Tree Hill-Star Jana Kramer erwartet nach Töchterchen Jolie (2) momentan ihr zweites Kind. Die Schauspielerin und ihr Mann Mike Caussin (31) mussten lange auf das erneute Babyglück warten: In den vergangenen zwei Jahren hatte die TV-Beauty zwei Fehlgeburten erlitten – im November soll ihr Wunsch nach weiterem Nachwuchs nun aber endlich in Erfüllung gehen. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, war bisher nicht bekannt. Doch auch dieses süße Geheimnis hat Jana ihren Fans jetzt endlich verraten!

"Es ist ein echter Schock. Wir waren davon überzeugt, dass es ein Mädchen wird, aber wir sind überglücklich, dass es ein Junge wird", schrieb die Podcasterin auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete die Seriendarstellerin ein Foto von dem Augenblick, als sie das Geschlecht ihres jüngsten Familienmitglieds erfahren hat: Auf dem Schnappschuss stehen sie, ihr Liebster Mike und ihre Tochter um eine Pinata herum, aus der blaues Konfetti rieselt.

So glücklich wie heute waren Jana und Mike allerdings nicht immer. Ihre Beziehung glich lange Zeit einer Achterbahnfahrt: Im Jahr 2015 gaben sich die beiden Turteltauben das Jawort – nach anderthalb Jahren Ehe ließen sie sich jedoch wieder scheiden. Der Grund: Mike hatte seine Frau betrogen! Diese Krise scheinen sie mittlerweile aber hinter sich zu haben.

Michael Tran / Freier Fotograf / Getty Images Jana Kramer mit ihrer Tochter

Frazer Harrison/GettyImages Jana Kramer und Mike Caussin mit ihrer Tochter Jolie

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit Babybauch

