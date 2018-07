Seit der Geburt steht dieser Promi-Sprössling im Rampenlicht! Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Vor vielen Jahren engagierte die Mutter einen Kameramann, der professionelle Filmaufnahmen von der Entbindung machte. Mittlerweile ist die Tochter von Demi Moore (55) und Bruce Willis (63) eine erwachsene Frau, die selbst als Schauspielerin arbeitet. Im Moment reiben sich Hollywood-Fans jedoch die Augen, denn Rumer Willis (29) ist kaum wiederzuerkennen!

In der TV-Sendung "Comedy Central Roast of Bruce Willis" präsentierte sich die einstige Dancing with the Stars-Gewinnerin in einem völlig neuen Look! Jahrelang trug sie dunkelbraune Haare – mal als Bob-Variante, mal in der Rapunzel-Version. Doch mit ihrer blonden Wallemähne stellt sie all ihre bisherigen Frisuren in den Schatten! Jetzt wird gerätselt, was es mit dieser radikalen Typveränderung auf sich hat. Es ist nicht das erste Mal, dass Rumer mit ihrem Äußeren für Getuschel sorgt. Letztes Jahr wurde sogar gemunkelt, sie habe sich die Lippen aufspritzen lassen.

Möglicherweise möchte die junge Frau mit ihrem neuen Aussehen einfach nur einen neuen Lebensabschnitt einleiten: Am 16. August wird die älteste Tochter von Bruce Willis 30 Jahre alt! 1988 ist nicht nur Rumers Geburts-, sondern auch das Erscheinungsjahr von "Stirb langsam". Ihr Vater spielte in dem Action-Klassiker die Hauptrolle.

