Sind aller guten Dinge drei? Eingefleischte Reality-TV-Zuschauer kennen Johannes Haller bereits aus zwei Fernsehformaten. 2017 hatte der Segelfan vergeblich um die Gunst von Jessica Paszka (28) gekämpft. Nach der Bachelorette-Pleite versuchte der 30-Jährige vor wenigen Monaten erneut sein Glück in einer Kuppelsendung. Bei Bachelor in Paradise ging er zwar wieder leer aus, kam wenig später aber mit Yeliz Koc (24) zusammen. In wenigen Tagen soll Johannes sein Comeback auf die Flimmerscheibe feiern: Macht er bei Promi Big Brother mit?

Laut Bild-Informationen soll der Influencer einer der Container-Bewohner der sechsten Staffel sein und sich seinen zwei Wochen langen Aufenthalt gut bezahlen lassen. Wie die Seite berichtet, winkt ihm eine Gage von 35.000 Euro für seine Teilnahme. Bisher handelt es sich nur um Gerücht, eine Bestätigung von Johannes steht noch aus. Klar ist: Er wäre nicht der einzige potenzielle Kandidat mit Bachelor- beziehungsweise Bachelorette-Vergangenheit.

Die beiden ehemaligen Rosenkavaliere Daniel Völz (33) und Oliver Sanne (31) sollen ebenfalls unter Dauerbeobachtung stehen. Die offizielle Namensliste ist zwar streng geheim, doch auf ihr sollen auch der DSDS-Vorjahressieger Alphonso Williams (56), Busenwunder Sophia Vegas (30), XXL-Familienoberhaupt Silvia Wollny (53) und Schwiegertochter gesucht-Liebling Martin Rose stehen. Spätestens am 17. August wird das Rätsel gelöst.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller

Cinamon Red/WENN.com Johannes Haller beim RTL Spendenmarathon 2017

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz in Berlin

