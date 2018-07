Vor Kurzem beendete Schlager-Ikone Helene Fischer (33) ihre Stadion-Tour. Für zwölf Konzerte tourte sie quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und begeisterte unzählige Fans mit ihrer Musik. Am Ende der vergangenen Woche erinnerte sie sich mit einigen Fotos an die schönsten Momente ihrer Auftritte zurück. Ein wenig trauerte sie sogar, weil diese für sie so besondere Tournee nun vorbei ist.

Auf Facebook schwärmte die 33-Jährige, dass die zwölf Stadien ihr Zuhause gewesen seien. Gemeinsam mit ihr habe das Publikum gerockt, getanzt und gesungen – schließlich war sie einen Monat lang fast nur unterwegs. "Ich werde viele Momente vermissen, aber ich bin unglaublich erfüllt und dankbar, diese wunderschöne Zeit in meinem Herzen zu tragen", bedankte sich Helene bei ihren Fans.

Einen echten Grund zur Trauer hat der "Atemlos durch die Nacht"-Star allerdings nicht. Schließlich soll es im September noch einige Nachholtermine der Arena-Show "Helene Fischer - Live 2018" geben. Ursprünglich sollten die Konzerte Anfang des Jahres stattfinden, doch wegen eines Infektes musste Helene ihre Auftritte auf unbestimmte Zeit verschieben.

Instagram / helenefischer Schlagersängerin Helene Fischer

Becher/WENN.com Helene Fischer bei "Die große Schlagerüberraschung"

Becher/WENN.com Helene Fischer in der TV-Show "Die große Schlagerüberraschung"

