Jetzt ist er nicht nur Schauspieler, sondern auch Buchautor! Thomas Drechsel (31) kann wirklich stolz auf sich sein. Der GZSZ-Darsteller schaffte es mit Fleiß, Disziplin, Sport und gesunder Ernährung in wenigen Monaten über dreißig Kilo abzuspecken. Der Serienliebling hatte schon immer etwas mehr auf den Hüften, wie er jetzt in seinem Buch erklärt. Ja, richtig gehört, Thomas ist unter die Schriftsteller gegangen!

"Schwer in Ordnung. Gönn dir doch dein Glück!" heißt das Erstlingswerk des 31-Jährigen, das am 5. Oktober erscheint. In dem Buch geht es unter anderem darum, wie das Abnehmen ihm Leichtigkeit in allen Bereichen des Lebens gebracht hat, um seinen Traumjob als Schauspieler und seine prägende Kindheit. In einer Pressemitteilung wird der Schmöker als eine "Motivationshilfe zum Glücklichsein" beschrieben – inklusive exklusiver Einblicke in das Privatleben des GZSZ-Stars.

Die Pfunde sind im vergangenen Jahr ordentlich gepurzelt – doch das ist für Thomas noch lange kein Grund, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Regelmäßige Sporteinheiten und eine ausgewogene Ernährung sind weiterhin das A und O. "Motiviere dich selbst. Wenn du deinen Körper kräftigst, stärkst du auch den Geist. Natürlich war ich nicht immer sportlich und es war manchmal auch eine ziemliche Qual, aber die Entwicklung zu sehen, bringt mir ein gutes Gefühl", wird er in der Presseinfo zitiert.

Instagram / thomas.drechsel.official Thomas Drechsel, Schauspieler

RTL / Rolf Baumgartner Thomas Drechsel im Jahr 2014

Instagram / thomas.drechsel.official Thomas Drechsel beim Sport

