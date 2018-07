Ist zwischen Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24) schon wieder alles aus? Die Sängerin und der Schauspieler waren erst einen Monat ein Paar, als sie sich vor Kurzem verlobt haben. Auf Social Media verzücken die Turteltauben ihre Fans mit süßen Paar-Pics – bis jetzt! Denn der 24-jährige Comedian löschte nun alle Insta-Bilder – auch die, mit seinem Schatz drauf. Und auch Ariana will sich aus der Web-Welt zurückziehen. Bedeutet das etwa, dass die beiden getrennte Wege gehen? Zumindest Pete gibt in seiner Instagram-Story Entwarnung: "Nein, es ist alles in Ordnung. Nein, es ist nichts vorgefallen. Das Internet ist ein böser Ort und ich fühle mich dort nicht mehr wohl."

