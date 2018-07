Nuckelt ihr kleiner Stammhalter etwa schon am Daumen? YouTuberin Bibi Heinicke (25) ist in der 30. Schwangerschaftswoche angekommen und freut sich sicher wie eine Schneekönigin: Nur noch zehn Wochen, bis ihr Söhnchen auf die Welt kommt! Promiflash zeigt auf, was der werdenden Mama und ihrem Baby in dieser Woche bevorsteht. Julian Claßens (25) kleiner Junge könnte schon Haare haben und seiner Mama den Schlaf rauben.

Instagram / bibisbeautypalace Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de