Kurz nach ihrer diesjährigen Bachelor in Paradise-Teilnahme ließen Johannes Haller (30) und Yeliz Koc (24) die Beziehungsbombe platzen: Die Kuppelshow-Stars sind ein Liebespaar! Seither turteln, kuscheln und küssen sich die zwei durch das Leben – alles auf ihren Social-Media-Accounts verewigt. Nun gewährten der ehemalige Bachelorette-Boy und das Ex-Bachelor-Babe allerdings einen sehr intimen Einblick in ihre Beziehung: Statt eines – wie sonst – verliebten und perfekt inszenierten Pärchen-Pics posteten die Lovebirds ein untypisches Fummelfoto.

Bei relaxten Tagen in Johannes' Heimat Überlingen genossen die Rosen-Fans die sommerlichen Temperaturen badend am Bodensee. Bei so viel Sonne und nackter Haut schienen die Hormone des sonst so gentlemanliken 30-Jährigen allerdings etwas verrückt zu spielen – und so packte Johannes seinem Schatzi ganz beherzt und ungeniert an die Boobies. Die Community des Instagram-Couples feiert den Grapsch-Schnappschuss. "Hauptsache die Hand an der Brust, haha", schrieb ein User amüsiert.

Doch das Zupacken sei dem Mann vom Bodensee vergönnt. Gerüchten zufolge könnten die Rundungen seiner Freundin Johannes schon ab August für einige Zeit verwehrt bleiben. Warum? Der Segel-Fan soll in diesem Jahr als Kandidat bei Promi Big Brother teilnehmen und wäre – wenn er es bis in die finale Show schafft – 14 Tage ohne Yeliz' Oberweite im TV-Container eingesperrt.

Instagram / mrandmrs_rose_ Johannes Haller und Yeliz Koc, deutsche Kuppelshow-Kandidaten

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc in Überlingen am Bodensee

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller

