Christos Christodoulou (23) ist der neue Star am deutschen Pophimmel! Nach seinem WM-Hit "Noch ein Tor" lässt der The Biggest Loser-Finalist jetzt das Lied "Nur du" folgen. Wer glaubt, es handelt sich bei dem Ohrwurm um eine langsame Liebesballade, der hat sich aber geschnitten. Christos rockt mit seiner Mucke erneut den Dancefloor. Kein Wunder, schließlich hat das Energiebündel den Song selbst geschrieben, wie Promiflash erfuhr!

Schon jetzt können sich alle Fans des TV-Stars davon selbst überzeugen, denn die Platte ist bereits in den Musikläden zu kaufen. Das Video zu "Nur du" kommt dann am Freitag heraus. Damit erfüllt sich der Grieche einen Kindheitstraum, wie er Promiflash verriet: "In jedem Freundschaftsbuch-Eintrag von mir stand, dass ich Sänger sein möchte und eigene Lieder singen will. Nun ist der Traum Realität!"

Und an wen richten sich Liedzeilen wie "Ich habe nur ein Herz und Baby, dir schenk ich’s"? Seine weiblichen Fans müssen sich jedenfalls keine Sorgen machen! "Dieses Lied ist nicht speziell an eine Frau gerichtet, da viele denken, dass ich vergeben bin", erklärte Christos. Das sei aber nicht der Fall. "Ich bin immer noch Single, auch wenn mittlerweile schon Theorien aufkommen, dass ich insgeheim schon vergeben bin und es nur nicht öffentlich mache. Schwachsinn, wenn ich das Glück gefunden habe, werde ich dies auch teilen. Jede Frau da draußen darf sich mit dem Song angesprochen fühlen." Freut ihr euch schon auf das neue Lied? Stimmt ab!

Musikvideo: "Christos" mit "Nur ein Tor" Christos Christodoulou in seinem Musikvideo zu "Noch ein Tor"

Instagram / iamchristosjesus Christos Christodoulou, Fernsehbekanntheit

@rawline Christos Christodoulou beim Videodreh zu "Nur du"

