Was für ein süßer, kleiner Mann! Erst im Mai sind Chrissy Teigen (32) und ihr Schatz John Legend (39) zum zweiten Mal Eltern geworden. Söhnchen Miles ist ein absolutes Wunschkind! Seit der Geburt ihres Wonneproppens versorgt die stolze Mutter ihre Community regelmäßig mit niedlichen Updates – und das meist in gewohnt lustiger Manier. Auf dem aktuellen Schnappschuss ist wieder ihr Baby im Mittelpunkt: Mit seiner Pose bringt Miles die Herzen der Fans zum Schmelzen!

Auf dem Foto, das Chrissy bei Instagram teilte, liegt der fast drei Monate alte Spross ganz entspannt auf der Couch und hat sein winziges Köpfchen gegen ein Kissen gelehnt. Nur in Windeln bekleidet guckt er dazu noch lässig in die Kamera. Sein Charmeur-Potenzial scheint auch die "Lip Sync Battle"-Moderatorin erkannt zu haben. "Hallo, Ladys", schriebt sie schlicht zu dem Poser-Bild ihres Söhnchens. Nicht nur die Mama ist hin und weg – auch ihre Follower waren bei so viel Putzigkeit völlig aus dem Häuschen und überhäuften Chrissy und Miles mit lieben Kommentaren.

Die meisten Aufnahmen auf dem Social-Media-Profil des Models machen den Eindruck, als gingen sie Chrissy superleicht von der Hand. Dass es manchmal allerdings ein echter Kampf ist, das perfekte Pic zu knipsen, stellte die 32-Jährige vor einigen Wochen klar, als sie mit sehr viel Witz eine Fotografie von sich, Töchterchen Luna (2) und Miles beschrieb.

Instagram / chrissyteigen John Legend mit seinen Kindern Miles und Luna

Instagram / chrissyteigen Miles Theodore Stephens, Sohn von Chrissy Teigen und John Legend

Instagram / chrissyteigen Model Chrissy Teigen mit ihren Kids Miles und Luna auf dem Arm

