Let's Dance-Fans, aufgepasst! Für Robert Beitsch (26) lief es in der vergangenen Staffel des beliebten TV-Formats nicht wirklich gut: Schon nach der zweiten Show hatte es sich für den Profitänzer und die Promikandidatin Jessica Paszka (28) ausgetanzt. Die Enttäuschung über das frühe Aus war riesig, doch schon bald können sie all das nachholen, was ihnen in der Show verwehrt geblieben ist: Robert stellt aktuell seine eigene Theater-Tanzshow auf die Beine – und für die hat er sich jede Menge prominente Unterstützung geholt!

Im September wird "Souldance - The Show" in Berlin mit mitreißenden Latino-Tänzen, erstklassiger Live-Musik und jeder Menge Überraschungen für beste Unterhaltung sorgen. "Ich wollte schon lange eine Tanzshow im Theater produzieren, in der die Leute echten Big-Band-Sound mit krassen Tänzen erleben. Aber nicht nur mit Profis, sondern auch mit ganz besonderen Charakteren. Und zum Glück bin ich durch 'Let's Dance' vielen tollen Leuten begegnet und manche sind direkt ins Herz gegangen. So wie Jessi", erklärte Robert im Interview mit Promiflash. Aber nicht nur auf die Performance der Ex-Bachelorette dürfen die Zuschauer gespannt sein: Auch Sarah Lombardi (25), Heinrich Popow (35), Angelina Kirsch (30) und Thomas Hermanns (55) werden Teil des Projekts sein.

Wie sehr er sich auf die Shows freut, zeigt Robert aktuell immer wieder auch auf Social Media. Erst vor wenigen Tagen teilte er einen Instagram-Clip, der ihn und Jessica bei einer spontanen Trainingseinheit am Kurfürstendamm zeigt. Der Einsatz der ehemaligen Rosenlady begeistert den Choreografen nach wie vor: "Jessica ist einfach on fire! Und das waren nur zwei Sessions Training", kommentierte Robert den heißen Hüftschwung der sportlichen Beauty.

Sascha Steinbach/Getty Images Robert Beitsch, Tänzer

Instagram / robertbeitsch_official Robert Beitsch und Jessica Paszka

Instagram / robertbeitsch Robert Beitsch, "Let's Dance"-Profi

