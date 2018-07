Klaudia Giez (21) – besser bekannt als Klaudia mit K – erteilt ihren Kritikern eine klare Ansage! Zurzeit bastelt die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin gehörig an ihrer Influencer-Karriere. Über beachtliche 376.000 Follower auf Instagram darf sich die quirlige Rothaarige bereits freuen und auch auf Youtube wächst die Anzahl stetig. Unter ihre Supporter mischen sich aber auch ein paar Skeptiker. Vor allem das sensible Thema Gewicht sorgt für Unmut innerhalb ihrer Community: Gegen den Vorwurf, mit 49 Kilo sei zu mager, wehrt sich das Netzsternchen jetzt.

Beim Frage-und-Antwort-Spiel auf Instagram nutzten Klaudis Fans die Gunst der Stunde, um Heidi Klums (45) ehemaligen Schützling mit Fragen zu löchern. "Wiegst du wirklich 49 oder 50 Kilogramm? Das ist doch krank" lautete nur eine davon, nachdem die 21-Jährige auf Wunsch ihr Gewicht enthüllt hatte. Das ließ die Personality-Award-Gewinnerin nicht auf sich sitzen! "Wo bitte ist das krank? Kennst du mich, dass du beurteilen kannst, ob ich krank bin? Was sagt das Gewicht über einen Menschen aus? So viel, dass man jemanden so niedermachen muss", konterte sie daraufhin.

"Das Normalgewicht in deinem Alter beträgt 60 Kilogramm, du machst andere runter damit", hieß es in einem weiteren Kommentar. Auch gegen diese herbe Anschuldigung setzte sich Klaudia zur Wehr. "Was bitte kann ich dafür, wenn ich esse und nicht zunehmen kann. Du machst mich runter damit", schoss sie den Giftpfeil zurück.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, GNTM-Kandidatin 2018

AEDT/ Wenn.com Klaudia Giez, ehemalige Teilnehmerin bei "Germany's next Topmodel"

