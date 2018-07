Er steht ihm bei – auch in schlechten Zeiten! Nach neun Spielen und zweianderthalb Stunden stand am Donnerstagabend der eindeutige Gewinner von Schlag den Star fest: Gil Ofarim (35) schnappte Pietro Lombardi (26) mit einem Endpunktestand von 27:9 Punkten die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro vor der Nase weg. Die Niederlage dürfte dem 26-Jährigen sicher zu schaffen machen. Doch nach der Pleite wird Pietro von einem guten Kumpel wieder aufgebaut!

Rapper Kay One (33) schickte seinem Freund liebe Worte auf Instagram, die bestimmt wie Balsam auf seiner Seele sind. "Egal, dass du gestern nicht gewonnen hast, du bist der Gewinner der Herzen. 'Schlag den Star' war einfach Entertainment pur. Top gemacht", lobte der 33-Jährige Pietro im Netz.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden gegenseitig unterstützen. Vor einem Jahr hatte Kay den Modern Talking-Hit "Brother Louie" gecovert und mit "Louis Louis" die Gemüter gespaltet. Von Pietro hatte es damals aber nur brüderlichen Support gegeben. Die Männer haben spätestens seit ihrer gemeinsamen Single "Señorita" einen besonderen Draht zueinander.

Instagram / kayone Kay One, Rapper

Anzeige

Instagram / princekayone Kay One und Pietro Lombardi auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de