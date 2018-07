Nicht nur das Wetter macht der werdenden Mama zu schaffen! Denise Kappès (28) erwartet gerade zum ersten Mal Nachwuchs: Die Ex-Bachelor-Kandidatin trägt einen kleinen Jungen unter ihrem Herzen. In wenigen Wochen schon steht die Geburt auf dem Plan. Bis es so weit ist, müssen die Schwangere und ihr Umfeld aber noch ein paar Strapazen aushalten: Denise bemerkt, wie sie die Hormone ungewollt zum Austicken bringen!

Die Influencerin, die am Anfang des achten Schwanger-Monats ist, leidet aktuell besonders unter den extremen Temperaturen. Doch auch ihr eigener Körper spielt ihr mitunter Streiche, wie sie Promiflash verriet. "Ob meine Hormone mich im Griff haben? Na ja, ich bin schon schnell zickig im Moment, aber ansonsten verhält sich alles in Grenzen", sagte Denise. Kein Wunder bei den körperlichen Belastungen, die sie momentan aushalten muss: Jede Bewegung raubt der 28-Jährigen die Kraft.

Abhilfe schaffen da kühle Leckereien – Denise schwärmt gerade besonders für eine Süßigkeit. "Ich bin süchtig nach Eis!", beschrieb sie ihre Gelüste in der Schwangerschaft. Davon konnten sich ihre Insta-Follower vor Kurzem selbst überzeugen, als die Reality-Darstellerin eine riesige Wassereis-Bestellung aufgab und sich nach der Lieferung dem eiskalten Genuss hingab.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappés

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, bekannt aus "Der Bachelor"

Anzeige

AEDT/WENN.com Denise Kappès, bekannt aus "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de