Bald gibt es eine Hochzeit: Nick Jonas (25) und Priyanka Chopra (36) haben sich tatsächlich an ihrem Geburtstag verlobt. Kurz zuvor soll der Sänger laut People einen ganzen Nobeljuwelier in New York City absperren lassen haben, um sich in Ruhe einen Ring für seine Liebste auszusuchen. Auch ein indischer Regisseur, mit dem die Schauspielerin eigentlich demnächst zusammenarbeiten sollte, befeuerte die Gerüchte mit einem Kommentar bei Twitter: "Ja, Priyanka wird nicht mehr Teil des Films ‘Bharat’ sein und der Grund ist sehr, sehr besonders. Wir freuen uns für sie!"

SplashNews.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de