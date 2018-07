Da traute Cathy Hummels (30) ihren Augen kaum! Am 11. Januar 2018 erblickte ihr erstes Kind das Licht der Welt: Seitdem dreht sich im Leben der Designerin und ihres Ehemannes Mats Hummels (29) alles um den kleinen Ludwig. Doch so winzig ist der aufgeweckte Junge gar nicht mehr! Der Spross überrascht seine berühmte Mama immer wieder aufs Neue mit seiner rasanten Entwicklung – nun kann er sogar schon sitzen!

Cathy ist von diesem einzigartigen Augenblick so geflasht, dass sie ihn gleich mit ihrer Instagram-Community teilt. "Was für ein besonderer Moment! Seit gestern sitzt mein kleiner Wal! Mama ist so stolz", freut sie sich überglücklich. Damit liegt Ludwigs Entwicklung voll ihm Rahmen: Die Mehrheit der Babys beginnt zwischen dem sechsten und neunten Lebensmonat damit, sich für eine kurze Zeit selbstständig hinzusetzen.

Seit einigen Wochen nennt Cathy ihren Sohnemann liebevoll 'Wal'. Dieser ausgefallene Spitzname wurde sogar zum Motto von Ludwigs Taufe auserkoren. So soll auch der Kuchen in Form und Farbe an das Meerestier erinnern. Der Fashionexpertin ist es wichtig, dass ihr Erstgeborener mit Freude auf diesen Tag zurückblickt: "Wenn er irgendwann mal 18 ist und sein Fotoalbum anschaut, soll er sagen: 'Okay, ich war echt ein stylisher Junge'", formulierte sie ihren Wunsch vor einigen Wochen im Netz.

Instagram / catherinyyy Ludwig Hummels, Sohn von Cathy und Mats Hummels

Christian Augustin/Getty Images Cathy Hummels in Hamburg

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Sohnemann Ludwig

