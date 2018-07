Diesen Fehltritt konnte Lauren Goodger (31) ihrem Freund einfach nicht verzeihen! Knapp zwei Jahre hatte die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin eine eher holprige On-Off-Beziehung zu Joey Morrisson geführt. Besonders belastet wurde die Liebe durch den Gefängnisaufenthalt ihres Schatzes: Wegen Kidnapping, Erpressung und Bedrohung war Joey 2016 zum zweiten Mal in den Knast gewandert. Trotzdem hatten die Turteltauben versucht, ihre Verbindung aufrecht zu halten – bis jetzt: Weil er anderen Frauen heiße Bilder geschickt hat, servierte Lauren den Häftling jetzt ab!

Das ging wohl gehörig daneben: Gegenüber The Sun packten die Adressatinnen der sexy Schnappschüsse jetzt aus, der Einsitzende habe ihnen zahlreiche Bilder aus seiner Zelle zukommen lassen. Dafür soll Joey ein illegal hereingeschmuggeltes Handy benutzt und seinen Flirts versichert haben, er sei Single. "Ich wollte ihn nun als Betrüger outen, weil ich wirklich keine Ahnung hatte, dass er vergeben ist", erklärte eine der Frauen. Der 30-Jährige habe ihr Nacktbilder und anrüchige Texte gesendet und mit seinem Luxusleben im Gefängnis angegeben.

Diese News dürften für Lauren besonders übel gewesen sein: So soll die 31-Jährige von der Untreue ihres Angebeteten erst über die Medien erfahren haben. "Wie dumm war ich, jemanden zu lieben und ihm zu vertrauen, ihm alles zu geben! Ich habe zwei Jahre auf ihn gewartet – loyal und treu. Jetzt werde ich mein Leben in vollen Zügen genießen", schrieb die Brünette verletzt in ihrer Instagram-Story.

Instagram / laurenrosegoodger Lauren Goodger im Auto

Instagram / Laurenrosegoodger Joey Morrison

Instagram / laurenrosegoodger Lauren Goodger, bekannt aus der Reality-TV-Show "The Only Way Is Essex"

