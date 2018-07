Das Baby könnte wirklich jeden Moment kommen! Die ehemalige Love Island-Kandidatin Elena Miras (26) und ihr Freund Mike Heiter erwarten ihr erstes Kind. Die werdende Mutter ist schon in der 40. Schwangerschaftswoche – die Geburt steht also superkurz bevor! Da sie bald zu dritt sein werden, genießt das Paar seine Zweisamkeit noch in vollen Zügen: Elena und Mike verbrachten jetzt ein romantisches Date mit Mondblick!

Ihren Pärchenabend teilten sie auch mit ihren Fans via Instagram-Story: Elena und Mike sahen sich am Montagabend gemeinsam die spannende Mondfinsternis an! Um eine gute Sicht auf das Himmelsereignis zu haben, setzten die beiden Turteltauben sich auf eine hoch gelegenen Wiese im Freien. Zuvor gönnten sie sich auf ihrem Balkon noch ein leckeres 3-Gänge-Menü, das die 26-Jährige für ihren Schatz zauberte. Romantischer geht es wohl kaum!

Dieser Dateabend dürfte für Elena gestern aber auch ziemlich anstrengend gewesen sein: So weit fortgeschritten in der Schwangerschaft trägt sie mittlerweile einen riesigen Babybauch mit sich herum – und das bei der aktuellen Hitzewelle in Deutschland! Da sie schon in der 40. Woche ist, dürfte ihr kleines Mädchen aber in den nächsten Tagen kommen.

Instagram / elena_miras Elena Miras in der 40. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / mikeheiter12 Mike Heiter und Elena Miras

Anzeige

elena_miras/Instagram Elena Miras in der 36. Schwangerschaftswoche, Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de