Ist Denise Kappès (28) nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann etwa wieder in festen Händen? Nur wenige Wochen nach der romantischen Hochzeit schockierte das Liebes-Aus mit Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Pascal Kappés die Fans der werdenden Mama. Wegen eines noch unbekannten Vorfalls hatte die einstige Bachelor-Beauty den Schlussstrich gezogen. Aber hat Denise nun einen neuen Lover? Im Netz äußerte sie jetzt kryptische Worte, die eine frische Beziehung andeuten könnten!

Um die heißen Tage in ihrer Heimat Berlin überbrücken zu können, reiste die tätowierte Brünette mit ihrer Familie an die Ostsee – und nahm ihre Follower via Social Media mit. Zu einem Bikini-Bild am Strand von Timmendorf titelte Denise nun auf Instagram: "Du bist mein Lieblingsgedanke & duuu auch!" Bei diesem Satz sind auch ihre Follower alarmiert und fragen sich direkt, an wen sie diese Worte richtet. Ein Fan hakte nach: "Hast du einen neuen Mann an deiner Seite?" In ihrer Story sorgte die Bald-Mami dann ein weiteres Mal für Verwirrung: Auf die Frage eines Nutzers, ob sie sich Gedanken mache, das Baby alleine großzuziehen, schrieb Denise simpel: "Wir sind nicht allein!"

Ist etwa doch ein Unbekannter verantwortlich für das Strahlen der 28-Jährigen – oder meint sie damit nur die Unterstützung ihrer Familie, die ihr nach der Geburt unter die Arme greifen wird? Noch-Hubby Pascal soll Gerüchten zufolge zumindest wieder neu verliebt sein. Was denkt ihr über Denise' Beziehungsstatus? Stimmt ab.

Promiflash Pascal und Denise Kappès

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès am Strand

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, ehemalige Kuppelshow-Kandidatin

