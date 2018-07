Kerry Katona (37) ist wieder verliebt! Vor knapp fünf Monaten gab die Sängerin ihre Trennung bekannt: Nach drei gemeinsamen Ehejahren haben sie und ihr Noch-Ehemann George Kay (37) das Ende ihrer Beziehung verkündet. Eigentlich wollte sich der Ex-Atomic Kitten-Star danach erst einmal auf sein Leben als Single konzentrieren – doch das Leben und die Liebe hatten einen anderen Plan: Jetzt ist die Blondine wieder vergeben!

Ihre neue Beziehung hat Kerry nun via Instagram-Story offiziell gemacht: Auf der Foto- und Videoplattform postete sie einen Schnappschuss aus ihrem Pärchenalltag: Während er gemütlich auf der Couch auf sein Smartphone guckt, lächelt die Mehrfach-Mami glücklich in die Linse ihres Handys. Dazu schrieb sie: "Nun, ich bin offiziell vergeben." Die Identität des neuen Mannes an ihrer Seite behielt die Britin allerdings (noch) für sich. Ihr Liebster scheint jedenfalls ein echter Gentleman zu sein: Im Netz veröffentlichte sie bereits ein Pic von einem großen Strauss Rosen, den sie von ihrem Schatz bekommen hatte.

Ob Mr. X vielleicht sogar Kerrys vierter Ehemann wird? Bisher war die Popsängerin dreimal verheiratet: Ihr erster Mann war das ehemalige Westlife-Mitglied Brian McFadden (38), mit dem sie von 2002 bis 2006 verheiratet war. Nur ein Jahr später ehelichte sie den Taxifahrer Mark Croft – ihre Ehe hielt bis 2010. Mit ihrem letzten Gatten George war sie zwischen 2015 und 2018 verheiratet.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona zeigt ihren neuen Freund

Eamonn M. McCormack / Freier Fotograf / Getty Images George Kay und Kerry Katona bei einer Premiere

Anthony Harvey / Getty Images Kerry Katona bei einer Award-Show

