Zufrieden trotz Beziehungsaus? Liam Payne (24) und seine Ex Cheryl Cole (35) waren zwei Jahre lang zusammen. Die beiden haben sogar einen einjährigen Sohn. Umso schwerer schien ihn nun die Trennung zu treffen, die das Paar Anfang Juli bekannt gab. Bis zuletzt wirkte der ehemalige One Direction-Star extrem niedergeschlagen – doch inzwischen scheint er sich von dem Trennungsschock erholt zu haben: Jetzt teilte er ein Foto, auf dem er sichtlich entspannt im Meer planscht!

Auf seinem aktuellen Schnappschuss auf Instagram sitzt der 24-Jährige auf dem Heck eines Bootes und scheint die Abkühlung in vollen Zügen zu genießen: Mit nassen Haaren und einem zufriedenen Lächeln schaut der Musiker in die Kamera und lässt dabei die Beine ins blaue Wasser baumeln. In seiner Insta-Story teilte der "Strip That Down"-Interpret zudem noch zwei weitere Fotos, mit denen er seinen Sprung ins Meer dokumentierte.

Die gute Laune des Sängers nach der Trennung scheint auch seinen Fans aufgefallen zu sein: "Es macht mich glücklich, dich glücklich zu sehen!", stellte eine Abonnentin erfreut fest. Und auch seine übrigen Anhänger überschlagen sich in den Kommentaren förmlich vor Komplimenten und Herz-Emojis.

Instagram / liampayne Sänger Liam Payne

Instagram / liampayne Sänger Liam Payne

Instagram / liampayne Liam Payne am Comer See in Italien

