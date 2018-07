Vor rund einem Jahr hat sich Ex-Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin Sandra Lambeck (26) als lesbisch geoutet! Fans, Freunde und sogar ihre Familie wussten lange Zeit nichts davon. Ihr Coming-out war besonders für ihre Mutter ein Schock – und das bis heute: "Also ich muss sagen, dass meine Mutter, wir reden halt nicht darüber. Es wird halt totgeschwiegen. Meine Mutter liebt mich. Sie muss mich so akzeptieren, wie ich bin", erzählte die Influencerin im Interview mit Promiflash.

Instagram / sandralambeck Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de