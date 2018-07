Nanu, diese junge Dame ist ja kaum wiederzuerkennen! Mit ihrem überraschenden Auftauchen bei Der Bachelor in der vergangenen Staffel sorgte Samira Klampfl für zahlreiche missgünstige Blicke ihrer Konkurrentinnen. Kein Wunder – mit ihrem Hammer-Body, ihren großen dunklen Augen und ihrer brünetten Mähne war sie schließlich auch ein echter Blickfang. Doch hat die Ex-Kuppelshow-Kandidatin nun genug von ihrem Look? Auf Social Media zeigt sich Samira nun völlig verändert!

Auf Instagram überrascht die selbstbewusste Münchenerin nun mit einem für sie völlig untypischen Style: Samira trägt plötzlich pastellpinke Locken! Was es damit wohl auf sich hat? "Manchmal braucht man halt einen Tapetenwechsel auf dem Kopf, im Leben oder im Job. Aber mit den Haaren fängt es an", kommentiert sie das Selfie, das ihre Fans in Verzückung versetzt. Um eine dauerhafte Typveränderung handelt es sich bei dem Barbie-Look allerdings nicht, denn: Samira trägt nur eine Perücke! "Meine Sherlock-Eulen wissen natürlich, dass ich niemals so eine radikale Veränderung an mir vornehmen lassen würde", klärt die Barkeeperin ihre Community amüsiert auf.

Ob sie diese Entscheidung noch einmal überdenken wird? Die begeisterten Kommentare ihrer Follower machen Samira immerhin klar: Die rosa Haare können sich wirklich an ihr sehen lassen! "Sieht bombastisch aus", "Das sieht aber echt cool aus" und "Würde dir verdammt gut stehen", lauten nur einige der Reaktionen. Was haltet ihr von dem Look? Stimmt ab!

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl

Instagram / yeliz.koc.official Yeliz, Samira und Janina, Bachelor-Kandidatinnen 2018

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Ex-Bachelor-Kandidatin

