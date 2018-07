Holt sich Christos Christodoulou (23) für sein neues Projekt Inspiration bei Pietro Lombardi (26)? Vor wenigen Wochen legte der The Biggest Loser-Finalist sein Musik-Debüt hin, am vergangenen Freitag folgte auf seinen WM-Song nun ein chilliger Love-Track. Der Clip dazu erinnert an die Musikvideos zu "Phänomenal" und "Senorita" – nicht zuletzt dank der mediterranen Location und einer hübschen Brünetten, mit denen die Sänger jeweils tanzen. Promiflash hakte nach: Fand der 23-Jährige bei Pietro Inspiration? "Wir haben den Drehort schon vorher geplant und das Lied wurde bereits vor Monaten aufgenommen – bevor 'Phänomenal' aufgezeichnet wurde. Wir wollten einfach ein sommerliches Gefühl hervorrufen. Es hat nichts mit Pietro zu tun oder damit, dass ich mir etwas abgeschaut habe", erklärte der Grieche auf Nachfrage.

