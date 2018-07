Superstar müsste man sein! Elton John (71) gehört mit 450 Millionen verkauften Alben zu der absoluten Musiker-Topriege. Wer so hart arbeitet und damit auch noch immer solchen Erfolg hat, der darf sich auch mal einen ausgiebigen Sommerurlaub gönnen. Mit seinem Ehemann David Furnish (55) und seinen Söhnen Zachary (7) und Elijah (5) verbringt Elton aktuell sonnige Stunden in Porto Cervo in Italien. All inklusive im Diven-Urlaub Deluxe: Der "Circle of Life"-Sänger wird auch gerne mal zum Boot getragen!

Ach, dieser Sand im Süden... Paparazzi erwischten Elton in einer sehr interessanten Situation, kurz nachdem er mit seinem Liebsten ein üppiges Mahl verspeiste. Auf den Schnappschüssen sieht man den 71-Jährigen mit dicker, gelber Sonnenbrille und luftigem Urlaubslook, während er von zwei starken – aber sichtlich angestrengten – Männern über den Sandstrand getragen wird. Was hinter dem seltsamen Anblick steckt? Wie The Sun vermutet, wollte sich der Sänger einfach beim Einstieg in ein Motorboot die Füße weder nass noch schmutzig machen.

Auch wenn diese Aktion wohl absolutes Mariah Carey-Diven-Potenzial haben dürfte, kann man dem Musiker diesen Luxus gönnen. Elton ist zusätzlich auch für sein großes Engagement für AIDS-Erkrankte bekannt. Erst kürzlich traf er sich mit Prinz Harry (33) auf der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam, um dort die gemeinsame Initiative MenStar zu präsentieren, die sich an junge Männer in Afrika richtet. Zum Ziel haben sie, die Menschen besser über die Krankheit aufzuklären.

Ian West- WPA Pool/Getty Images Elton John mit David Furnish auf Schloss Windsor

Dimitrios Kambouris/ Getty Images Elton John bei einem Auftritt in New York

Dutch Press Photo/WENN.com Prince Harry und Elton John auf der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam

