Gemeinsame Sache für den guten Zweck! Elton John (71) engagiert sich mit der von ihm ins Leben gerufenen Elton John AIDS Foundation bereits seit mehr als 25 Jahren im Kampf gegen die gefährliche Viruserkrankung. Und auch Prinz Harry (33) setzt sich als Mitgründer der in Botswana gestarteten Hilfsorganisation Sentebale seit mehreren Jahren für Betroffene ein. Jetzt haben sich der Musiker und der Herzog von Sussex zusammengetan: Gemeinsam wollen sie dem Virus nun den Kampf ansagen!

Auf der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam präsentierten Prinz Harry und Elton John Anfang dieser Woche ihre neue Initiative MenStar – ein Zusammenschluss von Hilfsorganisationen, zu dem auch die Stiftungen der beiden Männer zählen. Laut Sky News wolle sich die Initiative in einem ersten Schritt vor allem an junge Männer in Afrika wenden. Ihnen fehle oft noch das Bewusstsein für die Krankheit, warnte Harry bei seinem Auftritt in der niederländischen Hauptstadt. Aufklärungsarbeit könne allerdings nur dann gelingen, wenn beide Geschlechter wüssten, wie sie sich vor einer Ansteckung schützen können, betonte Elton John: "Wenn wir Aids ein für alle Mal ausrotten wollen, müssen wir auch Männer an der Lösung beteiligen!"

Mit seinem umfassenden humanitären Engagement setzt Prinz Harry auch das Werk seiner verstorbenen Mutter fort: Prinzessin Diana (✝36) hatte sich bis zu ihrem Tod für verschiedene karitative Zwecke eingesetzt – unter anderem für Aids-Waisen. Auch die Hilfsorganisation Sentebale, die Harry 2006 gemeinsam mit Prinz Seeiso von Lesotho gegründet hat, wurde der Königin der Herzen gewidmet. Der Name der Organisation stammt aus dem Sesotho und bedeutet: "Vergiss mich nicht."

Dutch Press Photo/WENN.com Prinz Harry und Elton John auf der Welt-Aids-Konferenz

Dutch Press Photo/WENN.com Prinz Harry auf der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam

JOHNNY EGGITT/AFP/Getty Images Prinzessin Diana im Hilton Hotel in London

