Er kann sein Vaterglück noch gar nicht richtig fassen: Seit über einem Monat sind die Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) stolze Eltern des kleinen Milan. Seitdem hält ihr Söhnchen das Paar ordentlich auf Trab und führte die beiden auch in Liebesdingen wieder zusammen. Matze ist überglücklich mit seiner Familie. Seinen Gefühlen ließ der Serienstar jetzt freien Lauf und richtete liebevolle Worte an seine Jenefer!

Auf Instagram teilte der 22-Jährige ein niedliches Bild von seinem Schatzi mit seinem Kind. Wie stolz er auf die Mama seines Sohnes ist, teilte er in liebevollen Zeilen auf der Social-Media-Plattform mit. Vor allem möchte der BTN-Star seinen Followern klar machen, dass auch bei den Verliebten nicht immer alles rund läuft: "Wisst ihr, genau wie ihr, haben wir auch unsere Päckchen zu tragen und es gibt auch bei uns Momente und Tage im Leben, die nicht so schön sind", schrieb das TV-Gesicht ganz offen.

Am Ende seines Posts richtete sich Matze noch mal besonders rührend an seine Partnerin. "Aber zu wissen, dich an meiner Seite zu haben und vor allem zu wissen, dass du die Mama meines Sohnes bist, macht mich einfach nur glücklich! Du bist die beste Mama dieser Welt", schwärmte er nur so von seiner Liebsten.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

Instagram / matthiashnofficial_ Jenefer Riili mit ihrem Söhnchen Milan

YouTube / Die Reallys Matthias Höhn und Jenefer Riili, YouTuber

